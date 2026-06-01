Налет БПЛА: комплексные учения прошли в Томской области

В ходе учений были отработаны действия сотрудников охраны в детских загородных лагерях. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Накануне Международного дня защиты детей в Томской области прошли комплексные учения, где отрабатывались действия при налете БПЛА. По данным регионального управления МЧС, по легенде учений, средства противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ в воздушном пространстве заметили группу неизвестных беспилотных летательных аппаратов.

В Томской области был подан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» с дальнейшим сообщением о воздушной тревоге.

После объявления воздушной тревоги в регионе произошел налет БПЛА. Были повреждены административное здание и жилой корпус, ранен человек. После отбоя воздушной тревоги, специалисты обследовали поврежденный жилой корпус, там нашли неразорвавшийся боеприпас.

