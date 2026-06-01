Гараж с болотоходом и снегоходами сгорел в Томской области

Выгорела вся техника, находившаяся в гараже

В селе Каргасок Томской области 31 мая более трех часов тушили пламя, охватившее гараж с техникой. По данным регионального управления МЧС, горел гараж, расположенный в нескольких метрах от жилого дома. Внутри постройки находились самодельный болотоход, три снегохода, два мопеда и несколько бочек с ГСМ.

В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши гаража по всей площади, обгорели и обрушились стены, выгорела вся техника, оплавились и обгорели бочки, выгорело ГСМ. Общая площадь пожара составила сто квадратных метров. Огонь тушили более трех часов.

Причина возгорания еще не установлена. За сутки в Томской области потушено семь пожаров.

