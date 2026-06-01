Томский гарнизонный суд приговорил военного к шести месяцам колонии за угон авто

Приговор в законную силу еще не вступил

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, который зимой угнал чужую машину. Установлена, что мужчина был пьян, за руль чужой машины он сел, чтобы доехать до магазина. С управлением автомобиля ГАЗ военный не справился, грузовик съехал с дороги, где его обнаружили сотрудники полиции.

Суд, с учетом частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору другого суда, окончательно назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

