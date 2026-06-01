Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 2:25

Мотоциклист ранен в столкновении с иномаркой в Томске

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП
Елена Белоусова
Водителя мотоцикла госпитализировали. Фото: УМВД России по Томской области

Водителя мотоцикла госпитализировали. Фото: УМВД России по Томской области

В Томске вечером 31 мая столкнулись два транспортных средства — иномарка «Фольксваген Поло» и мотоцикл «Хонда». По данным регионального УМВД, 50-летний водитель иномарки поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом, который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия 47-летний водитель мотоцикла ранен, его госпитализировали. Авария произошла около 19.00, на первом километре автомобильной дороги Кузовлево — Томск.

Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Обращаться следует по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Стрежевом 86-летняя женщина попала под колеса на пешеходном переходе

Томск оказался самым дешевым городом Сибири только по вареной колбасе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru