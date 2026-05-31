В Стрежевом 86-летняя женщина попала под колеса на пешеходном переходе

Авария произошла на проспекте Нефтяников. Фото: УМВД России по Томской области

31 мая 2026 года около 15:50 в городе Стрежевой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Авария случилась у дома № 222 по проспекту Нефтянников. Об этом сообщили сегодня в УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Skoda Kodiaq совершил наезд на 86-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения пожилая женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение города Стрежевой. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая скорость движения автомобиля и соблюдение правил дорожного движения всеми участниками.

