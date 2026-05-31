Томск оказался самым дешевым городом Сибири только по вареной колбасе

Курица и молоко в регионе дороже, чем в Кемерове и Омске

Томскстат опубликовал данные о средних ценах на основные продукты питания в городах Сибирского федерального округа по состоянию на 25 мая 2026 года. Анализ показал, что Томск лидирует по доступности лишь одной позиции из двенадцати рассмотренных — вареной колбасы.

Килограмм вареной колбасы в Томске стоил 471,79 рубля, что является минимальной ценой среди всех сибирских столиц. Самый дорогой продукт этой категории зафиксирован в Иркутске — 607,43 рубля за килограмм.

По остальным позициям томичам приходится платить больше, чем жителям соседних регионов. Например, охлажденная и мороженая курица в Томске продавалась в среднем по 222,6 рубля за кг. Дешевле всего птицу можно было купить в Кемерове (207,84 рубля), а дороже всего — в Иркутске (297,95 рубля).

Литр пастеризованного молока в Томске оценили в 95,03 рубля. Лидером по низким ценам стал Омск (81,39 рубля), а аутсайдером — Кызыл (127,14 рубля). Десяток яиц в Томске стоил 106,3 рубля, тогда как в Барнауле их можно было приобрести за 94,84 рубля.

Цены на хлеб и крупы также оказались ниже в других городах. Пшеничный хлеб в Томске продавался по 130,05 рубля за кг, что дороже, чем в Новосибирске (112,06 рубля) и Омске. Ржаной хлеб томичам обходился в 99,77 рубля за кг, в то время как в Омске его цена составляла 90,44 рубля. Гречка в регионе стоила 64,45 рубля за кг, уступая по дешевизне омской крупе (52,32 рубля).

Овощи и сахар в Томске также не стали самыми бюджетными. Картофель продавался по 56,66 рубля за кг (в Омске — 41,13 рубля), морковь — по 62,24 рубля (в Барнауле — 49,46 рубля). Сахар-песок обошелся покупателям в 72,52 рубля за кг, тогда как в Омске он стоил 70,79 рубля.

Единственной позицией, где Томск продемонстрировал конкурентоспособные цены среди лидеров, оказалась говядина. Килограмм мяса в регионе стоил 816,67 рубля. Это дешевле, чем в Горно-Алтайске (889,06 рубля), но дороже, чем в Кызыле (637,38 рубля).

Статистики напоминают, что приведенные цифры являются средними по городу и могут варьироваться в зависимости от торговой сети, района и бренда производителя.

