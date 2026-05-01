Участников ЕГЭ-2026 в Томской области запрещено досматривать перед экзаменом

С 1 июня по 9 июля состоится основной период сдачи ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участников ЕГЭ запрещено досматривать перед входом в экзаменационную аудиторию, предупредил Рособорнадзор. В том случае, если сработает металлоискатель, участника экзамена попросят добровольно сдать личные предметы. Если человек откажется это сделать, его к сдаче ЕГЭ не допустят.

«Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам, а предлагают добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя», — сказано в рекомендациях Рособорнадзора.

Участникам ЕГЭ запрещено приносить с собой в аудиторию средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы.

Минпросвещения поддержало рекомендации Рособрнадзора о запрете досмотра участников ЕГЭ охранниками. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что для успешной сдачи экзамена важен психологический настрой.

Порядка 5,4 тысячи одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ в 2026 году в Томской области. Досрочный период сдачи уже завершен, с 1 июня по 9 июля состоится основной период, с 4 по 25 сентября – дополнительный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru