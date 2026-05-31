В Томске спасатели эвакуировали пожилого мужчину из затопленного СНТ «Кедр»

Мужчину эвакуировали на надувной лодке. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

В ночь на 31 мая томские спасатели провели операцию по эвакуации человека из зоны подтопления. Сообщение о ЧП в садовом товариществе «Кедр» поступило на пульт дежурного Областной поисково-спасательной службы в 00:07. Заявитель сообщил, что уровень воды резко поднялся, отрезав пожилого мужчину от безопасной зоны.

На место происшествия немедленно выехала оперативно-дежурная смена поисково-спасательного отряда «Центральный». Спасатели использовали специальную экипировку: гидрокостюмы и надувную лодку. Они добрались до пострадавшего, переправили его в безопасное место и передали встретившимся родственникам.

Ведомство напоминает: в период паводка и сильных дождей важно следить за уровнем воды и своевременно обращаться за помощью. Для вызова спасателей следует использовать единый номер 112 или прямой телефон оперативного дежурного ТО ПСС: 76-00-46 (с городского), 003 (с мобильного).

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru