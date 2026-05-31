В Томской области ищут 51-летнего мужчину, пропавшего в Зырянском районе

Волонтеры просят помощи в его поисках. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Томской области объявлен поиск 51-летнего Олега Берштейна. Как сообщают волонеры, мужчина пропал 26 мая 2026 года, уйдя в неизвестном направлении из села Берлинка Зырянского района.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. На момент ухода он был одет в серую куртку и камуфляжные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят немедленно сообщить об этом. Позвонить можно на круглосуточную горячую линию поисково-спасательного отряда по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или по телефону спасения 112. Любая помощь в поисках может оказаться решающей.

