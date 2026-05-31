В Кедровом УК вернула жителям деньги за неработающий домофон

Жильцы обратились за разъяснениями в прокуратуру Томской области

Прокуратура города Кедрового выявила нарушения в деятельности местной жилищной компании. Надзорное ведомство установило, что управляющая организация более года начисляла плату за обслуживание домофонов, которые не работали. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Проблема затронула четыре подъезда дома № 1 во втором микрорайоне. Домофоны вышли из строя еще в октябре 2024 года, однако квитанции продолжали приходить жильцам. Даже после приостановки начислений перерасчет за период простоя оборудования не был произведен.

Кроме того, проверка показала, что УК свыше пяти лет игнорировала необходимость текущего ремонта в подъезде дома № 40 в первом микрорайоне. Стены здания находятся в ненадлежащем состоянии и требуют оштукатуривания и покраски.

По фактам нарушений прокуратура внесла представление директору управляющей компании. После вмешательства надзорного органа ситуация исправлена: 39 жильцам сделали перерасчет платы за домофон. Также утверждена смета на ремонт проблемного подъезда, работы запланированы на середину июня 2026 года. Исполнение требований остается на контроле прокуратуры.

Жильцам многоквартирных домов рекомендуется внимательно проверять квитанции и сообщать в надзорные органы о случаях начисления платы за неоказанные услуги.

