«Кодовое слово «вьюга»: как томскую пенсионерку вынудили стать курьером мошенников

В Томске завершилось расследование необычного уголовного дела. Преступная группа пыталась похитить крупную сумму у пожилой местной жительницы, используя схему психологического давления. Однако из-за технической накладки аферисты не только не получили деньги жертвы, но и превратили ее в невольного соучастника перевозки украденных средств. Об этом рассказали «КП-Томск» в прокуратуре региона.

История началась в октябре 2025 года с безобидного, на первый взгляд, звонка на домашний телефон томской пенсионерки. Незнакомка представилась сотрудником оператора связи и сообщила, что для сохранения пенсионной скидки необходимо обновить анкетные данные. Поскольку договор был оформлен на имя умершего супруга женщины, эта информация показалась ей логичной. Доверчивая томичка продиктовала паспортные данные и номер мобильного телефона, даже не подозревая, что только что передала ключи от своей жизни мошенникам.

На следующий день давление усилилось. На мобильный позвонила уже «сотрудница полиции», которая начала запугивать пожилую женщину. Ей заявили, что через ее банковские счета осуществляются переводы во «вражеское государство», и теперь ей грозит обвинение в пособничестве терроризму.

Кульминацией манипуляций стал видеозвонок. На экране появился мужчина в форме, который эмоционально давил на жертву. Он обвинял пенсионерку в финансировании террористов, грозил тюремным сроком для нее и всех ее родственников, а также увольнением близких с работы.

Преступники установили жесткий контроль: женщине запретили прерывать связь. Телефонный разговор длился непрерывно четверо суток, включая ночное время. Измученная страхом и бессонницей, пенсионерка полностью подчинилась требованиям лже-следователя. Он инструктировал ее пойти в банк и снять 500 тысяч рублей со вклада, наказав сказать операционисту, что средства нужны на срочную операцию.

План мошенников дал сбой в отделении банка. Выяснилось, что счет пенсионерки заблокирован. Сама женщина случайно ограничила операции по карте еще до первых звонков аферистов, и снять деньги можно было только через два дня.

Узнав об этом, «полицейский» не отступил, но сменил тактику. Он согласился подождать, но попросил женщину «помочь следствию» — съездить на такси по нескольким адресам и забрать некие пакеты. В обмен он пообещал списать несуществующий «штраф за пособничество терроризму» в размере 75 тысяч рублей.

Такси возило томичку по городу. Сначала она забрала серый пакет с деньгами у другой 90-летней пенсионерки, ставшей жертвой аналогичной схемы. Затем ее отправили в село Тимирязевское, где она встретилась с 74-летней Надеждой. Эту женщину также запугали и держали на связи.

Мошенники объявили жертвам, что их «уголовные дела» объединены. Им приказали сложить все собранные деньги в один пакет и передать молодому человеку в черной одежде, назвав кодовое слово «вьюга».

Как только передача состоялась, настоящие сотрудники полиции задержали курьера. Позже томская пенсионерка уверенно опознала парня, забиравшего деньги, по росту и чертам лица.

Собственные сбережения томички в полмиллиона рублей остались нетронутыми именно благодаря той самой случайной блокировке счета. По словам женщины, материально она не пострадала, однако аферисты успешно использовали ее для обкрадывания других пожилых людей.

Прокуратура Томской области напоминает: сотрудники полиции и банков никогда не просят перевозить деньги, не пугают «безопасными счетами» и не требуют участвовать в секретных операциях. Если звонят незнакомцы и, тем более, угрожают, следует немедленно прервать разговор. Нужно перезвонить в ведомство или банк по официальным номерам. Это единственный способ сохранить свои сбережения и свободу.

