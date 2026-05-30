Томск
НовостиОбщество30 мая 2026 10:00

Томский врач Людмила Шулико назвала три способа бросить курить

Острое желание затянуться длится не более пяти минут, его можно пересидеть
Анна КОВАЛЁВА
Способы отказа от вредной привычки лучше комбинировать

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

30 мая томский депздрав опубликовал рекомендации курильщикам. Их подготовила врач Центра общественного здоровья и медпрофилактики Людмила Шулико. По ее словам, острое желание сделать «затяжку» длится не более 3-5 минут, и с этим чувством можно справиться.

Специалист советует в течение нескольких дней записывать обстоятельства, при которых человек закуривал, чтобы вычислить триггерные ситуации. Если привычка связана с утренним кофе, стоит заменить его на чай. При спонтанном желании можно присесть несколько раз или открыть окно и сделать глубокие вдохи. Также важно обратиться к врачу-терапевту, наркологу или психотерапевту — они помогут препаратами и найдут причины тяги к никотину.

«Занятия физической активностью отвлекают от мыслей о сигаретах, позитивно влияют на настроение и дарят чувство контроля над собой. Регулярные физические нагрузки развивают силу воли, делают человека сильнее, в том числе психологически», — пояснила Людмила Шулико.

Медик также порекомендовала комбинировать несколько методов, так как одного единственно верного способа бросить курить не существует.

Ранее мы писали, что в Томской области из-за неосторожного курения произошло 93 пожара. Непотушенные сигареты стали причиной гибели шести человек.

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru