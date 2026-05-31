В Томской области скопилось 4 тысячи невостребованных документов на недвижимость

Речь о документах в бумажном виде, за которыми томичи забыли прийти

Около четырех тысяч документов на недвижимость, оставленных владельцами в офисах МФЦ, за 2026 год поступили в архив филиала Роскадастра по Томской области. Как сообщает публично-правовая компания, речь идет о договорах купли-продажи, дарения, аренды и банковских закладных.

Директор филиала ППК «Роскадастр» по Томской области Виталий Файт пояснил, что эти бумаги могут срочно понадобиться гражданам, например, при продаже имущества. Поэтому владельцам недвижимости рекомендуется бережно хранить оригиналы у себя дома.

Согласно регламенту, готовые документы хранятся в офисах МФЦ 45 календарных дней. Если заявитель или его представитель не забирают их в этот срок, бумаги передают в архив Роскадастра. Только за 2025 год количество таких невостребованных документов составило 17,5 тысячи.

Вернуть забытые бумаги можно. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в любом офисе МФЦ. Также доступна услуга курьерской доставки архивных документов до адреса заявителя.

Специалисты напоминают: своевременное получение документов после регистрации прав собственности или иных сделок помогает избежать бюрократических сложностей в будущем. Проверить статус готовности бумаг можно через портал Госуслуг или на сайте МФЦ.

