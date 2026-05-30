Томские главврачи 1 июня проведут открытый прием

За 10 лет в регионе организовали 66 открытых приемов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 1 июня, с 17:00 до 19:00 жители Томской области лично пообщаются с главными врачами. О новом открытом приеме в больницах и поликлиниках сообщил региональный департамент здравоохранения.

Встречи в рамках данного проекта начали проводить ровно 10 лет назад — в 2016 году. Они стали важным дополнением к еженедельному личному общению руководителей медучреждений с пациентами. Всего состоялось 66 приемов, на которых главврачам поступило 2 848 обращений. Люди не только задают вопросы о здоровье, но и вносят предложения по улучшению организации медицинской помощи.

