В Томске больному малышу требуется 715 тысяч рублей на лечебную смесь

Томичей призвали помочь маленькому пациенту финансово. Фото: фонд «Обыкновенное чудо»

Томский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» открыл сбор для Пети Мурзина. Сейчас мальчику год и 10 месяцев, у него врожденный дефект толстого кишечника. Питаться ребенок может только специальной дорогостоящей смесью. По словам мамы малыша, тревожные симптомы у ее сына заметили уже в первый день жизни.

Около двух месяцев после появления на свет ребенок провел в местном перинатальном центре, из них почти 30 дней — в реанимации. Когда Пете исполнилось 7 месяцев, ему диагностировали тотальный аганглиоз толстой и подвздошной кишки — болезнь Гиршпрунга. До годовалого возраста малыш жил со стомой — отверстием на животе. В августе 2025-го столичные врачи провели пациенту восьмичасовую операцию по реконструкции кишечника.

«Сейчас требуется длительное восстановление. Любая нагрузка на организм, даже обычный вирус, переносится намного тяжелее из-за ослабленности. Этой зимой Петя тяжело перенес вирус. В Томске справиться с состоянием не смогли, и мы экстренно полетели в Москву, в Морозовскую больницу, где сына оперировали. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь», — рассказала мама мальчика Светлана.

Малышу назначили специальную лечебную смесь для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В день требуется одна банка стоимостью около двух тысяч рублей. Поскольку Светлана воспитывает двоих детей без участия их отца, она обратилась в фонд за помощью. Принять участие в сборе можно на странице благотворительной организации.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что с начала года скорая помощь выезжала к местным пациентам порядка 60 тысяч раз.

