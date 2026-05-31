В Томске на три месяца перекроют часть улицы Алтайской из-за ремонта теплосетей

На улице Сибирской временно организуют двустороннее движение

С 1 июня по 10 сентября в Томске будет перекрыт участок улицы Алтайской от улицы Льва Толстого до дома № 159. Как сообщает власти на участке будет проведен капитальный ремонт тепловых сетей.

Из-за работ изменится схема движения общественного транспорта. Автобус №23 в сторону поселка Новый поедет в объезд: проспект Комсомольский — улица Сибирская — проезд до улицы Алтайской — улица Елизаровых — улица Балтийская. В обратном направлении маршрут останется прежним.

Автобус №26 в сторону остановки «Кольцевая Алтайская» будет следовать по укороченной схеме: проспект Комсомольский — улица Сибирская — конечная остановка. В сторону ДНТ «Авангард» изменения не коснутся.

Для компенсации перекрытия на участке улицы Сибирской, где обычно организовано одностороннее движение, временно откроют проезд в обоих направлениях. Водителям рекомендуют быть внимательными и следить за временными дорожными знаками.

Ремонт инженерных коммуникаций необходим для надежного теплоснабжения домов в предстоящий отопительный сезон. Горожанам следует заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в пути.

