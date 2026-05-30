Томичей предупредили о временном отключении света 1 июня

Лето-2026 начнется для томичей с очередных отключений электроэнергии. В понедельник, 1 июня, с 09:00 до 16:30 света не будет сразу в нескольких районах города. Об этом предупредила местная ресурсоснабжающая компания.

Временные неудобства коснутся жителей улиц Герцена, Киевской, Лебедева, Сибирской, Черных, Лазо, Куна, проспекта Комсомольского и Богашевского тракта. Причина — плановые аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях.

«Обеспечение надежного и качественного электроснабжения невозможно без проведения своевременных ремонтов и реконструкции оборудования», — пояснили коммунальщики.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» предупредила, что из-за прорыва дамбы закрыли дорогу в Межениновку.

