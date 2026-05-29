Оборот розничной торговли в Томской области в апреле вырос на 5,6%

За четыре месяца 2026 года прирост составил 4,2%

В апреле 2026 года оборот розничной торговли в Томской области достиг 31,5 миллиарда рублей. По данным Томскстата, это на 5,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах. Динамика демонстрирует ускорение роста: в марте прирост составлял 4,6%.

За первые четыре месяца текущего года общий объем розничного товарооборота в регионе увеличился на 4,2% и превысил 120,6 миллиарда рублей.

Изменилась структура потребительских расходов. Доля непродовольственных товаров в общем объеме продаж выросла до 51,2%, тогда как на пищевые продукты, напитки и табачные изделия пришлось 48,8%. Для сравнения: в апреле 2025 года соотношение составляло 50,3% и 49,7% соответственно. Это свидетельствует о смещении спроса в сторону товаров длительного пользования, одежды, электроники и других непродовольственных категорий.

В то же время другие сектора экономики демонстрируют снижение. Оборот платных услуг населению в апреле составил 7,75 миллиарда рублей, что на 4,3% меньше показателей годовой давности. Сфера оптовой торговли также столкнулась с серьезным спадом: по итогам четырех месяцев выручка в этом сегменте сократилась на 39,2% и составила 87,9 миллиарда рублей.

