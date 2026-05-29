Томская птицефабрика получила право на экспорт мяса в Сингапур

Томская птицефабрика стала одной из четырех в России, которой удалось получить разрешение на экспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор сообщил о расширении списка отечественных производителей, получивших одобрение компетентного органа Сингапура (SFA) на экспорт мясной продукции. В перечень новых экспортеров вошло томское предприятие.

Сингапурские регуляторы одобрили поставки готовой мясной продукции, мяса и субпродуктов птицы. Отмечается, что томская фабрика аккредитована по самой широкой номенклатуре среди четырех новых участников рынка. Помимо нее, право на экспорт получили еще 3 предприятия из Тверской и Брянской областей, а также Республики Башкортостан.

Решение об аккредитации принято на основании документов, представленных российской стороной в рамках работы по открытию зарубежных рынков. В SFA пояснили, что для оптимизации торговли инспекции поставщиков будут проводиться выборочно, после анализа документации каждого конкретного производителя. При этом за сингапурским ведомством сохраняется право проводить аудиты уже одобренных предприятий для контроля качества продукции.

Выход на рынок Сингапура станет новым этапом развития для томских производителей. Это позволит не только увеличить объемы производства, но и повысить стандарты качества продукции до международного уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичей призвали сдать вторсырье на переработку в трех районах города

Растерзал насмерть: в Томской области медведь расправился с охотником

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru