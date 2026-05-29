В Томск поступила первая партия черешни из Киргизии

Специалисты Россельхознадзора проверили 1,4 тонны ягод и подтвердили их безопасность для томичей

В Томскую область начали поступать первые партии черешни нового урожая из Киргизской Республики. В период с 22 по 27 мая 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль трех партий продукции общим объемом 1,4 тонны. О поставках рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Поскольку свежие фрукты и ягоды относятся к продукции высокого фитосанитарного риска, их ввоз требует особого внимания. На месте прибытия товара инспекторы проверили товаросопроводительные документы. Все партии сопровождались официальными фитосанитарными сертификатами, выданными уполномоченными органами страны-экспортера, что свидетельствует о благополучии продукции.

Для окончательного подтверждения безопасности были отобраны пробы. Лабораторные исследования не выявили наличия карантинных вредителей или заболеваний. Вся проверенная черешня допущена к реализации на местных рынках и в торговых сетях.

Специалисты территориального управления Россельхознадзора продолжают осуществлять мониторинг ввоза подкарантинной продукции в регион, чтобы гарантировать качество и безопасность фруктов и овощей для томичей.

