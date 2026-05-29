Дожди закончатся и потеплеет: стал известен прогноз погоды на последние дни мая в Томской области

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +24 градусов Фото: Елена Белоусова.

Прогноз погоды на последние выходные мая уточнили синоптики томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На смену дождям и похолоданию, пришедшим в регион в пятницу, идет теплый атмосферный фронт.

В ночь на субботу, 30 мая, синоптики прогнозируют обильные осадки, особенно в районах области. Днем в субботу возможны кратковременные дожди, в областном центре — с грозами.

Предстоящей ночью в регионе ожидается +3…+8 °С, днем: +16…+21 градус.

День 31 мая пройдет без существенных осадков, исключение — юг региона, там возможны небольшие дожди. В ночь на воскресенье ожидается +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+24 °С.

Начало календарного лето в Томской области будет жарким. В понедельник, 1 июня, воздух прогреется до +27 градусов.

