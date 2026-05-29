Томичей призвали сдать вторсырье на переработку в трех районах города

В последнюю субботу мая томичи смогут сдать отходы на переработку сразу в трех точках города. Мероприятия направлены на популяризацию раздельного сбора мусора и вовлечение жителей в волонтерское движение.

Акции состоятся в Радонежском микрорайоне с 12:00 до 13:00 на кольце у дома по улице Береговой, 25. В Академгородке сбор пройдет в то же время на Аллее Славы (проспект Академический, 5/1). В микрорайоне Мокрушинский прием вторсырья организован с 13:00 до 14:00 у дома по улице Нефтяная, 7.

На всех площадках будут принимать пластик, бумагу и картон, стекло, черный и цветной металл, батарейки, мелкую бытовую технику, электронику, текстиль, а также органические отходы. Помимо сдачи мусора, организаторы проведут своп-вечеринку — обмен вещами. Жители смогут бесплатно принести ненужную одежду или предметы быта и забрать что-то полезное для себя.

Экологи напоминают о правилах подготовки вторсырья. Упаковку необходимо промыть от остатков пищи и компактно сложить. Пластиковые бутылки из ПЭТ следует рассортировать по цветам, крышечки сдать отдельно. Стекло нужно разделить на прозрачное, коричневое и цветное. Органические отходы, такие как очистки овощей и фруктов, кофейная гуща или яичная скорлупа, принимаются только в сухом виде.

Участие в таких акциях помогает снизить нагрузку на полигоны и способствует сохранению окружающей среды. Организаторы приглашают всех желающих не только сдать отходы, но и присоединиться к команде волонтеров для помощи в проведении будущих мероприятий.

