В Томске за год расселили 1,1 тысячи человек из аварийного жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В 2025 году в Томске продолжилась активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда. В рамках региональных и муниципальных программ новоселье отметили почти 1,1 тысячи человек. Всего было расселено 658 помещений общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили городские власти.

Финансирование программы потребовало значительных ресурсов. Общий объем расходов составил порядка 3,5 миллиарда рублей. Особенностью прошедшего года стало то, что основная нагрузка легла на городской бюджет, так как объем федеральной и региональной поддержки сократился.

Несмотря на высокие темпы расселения, проблема ветхого жилья в областном центре остается критической. На начало 2026 года в Томске насчитывается более 800 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Для сравнения: показатель аварийности в Томске почти в два раза выше, чем в Новосибирске, и в четыре раза превышает аналогичные данные по Омску.

В текущем году перед администрацией стоит амбициозная задача — расселить еще более 22 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это потребует дальнейшей мобилизации ресурсов и поиска эффективных механизмов привлечения инвестиций в жилищное строительство.

