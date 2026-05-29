Проблема наполнения водой томского Белого озера пока не решена

Так озеро выглядело относительно недавно. Фото: Дмитрий Еланаков

В Томске продолжается активное обсуждение вариантов решения проблемы с обмелением Белого озера. Горожане за последние десять лет неоднократно озвучивали недовольство по поводу состояния водоема. Озеро официально признано искусственным, его подпитка осуществляется за счет скважины. В 2017 году гидрологи ТГУ рекомендовали в теплое время года предотвращать дефицит кислорода, связанный с разложением растительности и органики, поступающей со стоками, возможно путем искусственной аэрации воды.

По информации городских властей, сейчас обсуждается два варианта развития событий: наполнение водой, как это делали в последние годы, или техническое решение, связанное со скважиной. Провести реконструкцию скважины, питающей Белое озеро, планировалось еще летом 2022 года.

В 2023 году был объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водозаборной скважины.

Когда-то водоем питался подземными водами, на его песчаном дне били ключи. Из озера вытекала речка Белая, впадавшая в Ушайку, утверждают архивные источники. В новейшей истории обмеление Белого озера происходит постоянно, поэтому воду в него доливают периодически.

