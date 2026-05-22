В Томске откажутся от катка на Белом озере из-за гибели рыбы

В Томске приняли решение отказаться от заливки катка на Белом озере в предстоящем зимнем сезоне. Причиной стали случаи массового замора рыбы, зафиксированные весной 2026 года. Об этом сообщил мэр города.

Ситуация с гибелью водных обитателей активно обсуждалась жителями в социальных сетях. Глава города признал проблему типичной для региона, но отметил ее негативное влияние на экологию. На протяжении нескольких лет ледовая площадка площадью свыше 12 тыс. кв. м заливалась прямо на поверхности природного водоема. Толстый слой льда перекрывал доступ кислорода, что усугубляло состояние экосистемы.

«Мы планируем отказаться от заливки катка на Белом озере в следующих периодах. Либо будем это делать не по водной глади. Обдумаем, как лучше. Если надо будет, посоветуемся еще с экологами, чтобы какие-нибудь лунки рыбе сверлить. И с коллегами проработаем, снова наполним Белое озеро водой», — заявил Дмитрий Махиня.

Отказ от традиционного формата направлен на восстановление популяции рыбы и улучшение качества воды. В администрации рассматривают альтернативные варианты организации зимнего отдыха горожан, которые не будут наносить ущерб природе.

