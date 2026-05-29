В Томске молодая женщина ранена в столкновении иномарки с опорой ЛЭП

Полиция просит откликнуться свидетелей дорожного инцидента. Фото: УМВД России по Томской области

В Томске автомобиль «Шкода Фабиа» ночью в пятницу, 29 мая, врезался в опору ЛЭП. По данным Госавтоинспекции Томской области, за рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

По предварительной информации, она утратила контроль над движением и совершила наезд на препятствие. Травмы получила пассажир иномарки — 24-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел в 1.20 ночи на улице Героев Чубаровцев, 27.

Горожан, которые стали очевидцами ДТП, просят обратиться в Госавтоинспекцию по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru