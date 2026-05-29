В Томской области свидетельство о рождении ребенка признали недействительным

Официальные документы несуществующего ребенка аннулировали Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Шегарского района в судебном порядке потребовала аннулировать запись акта гражданского состояния о рождении несуществующего ребенка.

Десять лет назад сельская жительница в другом регионе купила поддельные документы о появлении на свет ребенка. В ЗАГСе Томской области ей выдали свидетельство о рождении несуществующей девочки. Затем в центре социальной поддержки дама получила пособие по рождению и воспитанию ребенка — более 500 тысяч рублей. Обман вскрылся, сельчанка была осуждена к лишению свободы за мошенничество.

Прокуратура в судебном порядке потребовала аннулировать запись акта гражданского состояния о рождении вымышленного ребенка. Судебное решение исполнено, запись акта о рождении аннулирована, свидетельство о рождении признано недействительным.

