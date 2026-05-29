Предстоящей ночью в Томской области возможны сильные дожди

Ночью синоптики прогнозируют в районах области не только ливни, но и грозы

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на субботу, 30 мая. Местами в регионе возможны кратковременные дожди, ночью по югу — сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы.

Ветер восточный с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью в области составит +3…+8 °С, на некоторых территориях будет теплее: до +13 градусов. Днем в районах ожидается +16…+21 °С.

В Томске в ночь на 30 мая возможен сильный дождь, днем — кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный, порывы могут достигать 14 м/с.

Температура ночью в областном центре составит +9…+11 °С, днем +16…+18 градусов.

