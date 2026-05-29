В Томской области мужчину оштрафовали за оскорбление бывшей супруги

Житель Парабельского района отправил несколько оскорбительных сообщений в мессенджере бывшей жене. В прокуратуре Томской области сообщили «КП-Томск», что женщина обратилась в надзорное ведомство с заявлением об унижении ее чести и достоинства.
Прокуратура района провела проверку. Установлено, что сообщения от экс-супруга дама получила в январе. Недовольство и агрессию мужчины вызвала тема выплаты алиментов на общего ребенка.
Прокуратура района возбудила в отношении 35-летнего мужчины дело об административном правонарушении. Мировой судья постановил оштрафовать его на три тысячи рублей. Штраф оплачен.
