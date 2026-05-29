29 мая 2026 5:45

В Томской области мужчину оштрафовали за оскорбление бывшей супруги

Причиной агрессии стали алименты
Елена Белоусова
В отношении 35-летнего мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: Прокуратура Томской области

Житель Парабельского района отправил несколько оскорбительных сообщений в мессенджере бывшей жене. В прокуратуре Томской области сообщили «КП-Томск», что женщина обратилась в надзорное ведомство с заявлением об унижении ее чести и достоинства.

Прокуратура района провела проверку. Установлено, что сообщения от экс-супруга дама получила в январе. Недовольство и агрессию мужчины вызвала тема выплаты алиментов на общего ребенка.

Прокуратура района возбудила в отношении 35-летнего мужчины дело об административном правонарушении. Мировой судья постановил оштрафовать его на три тысячи рублей. Штраф оплачен.

