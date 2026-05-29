В Северске на День города выступит кавер-группа из Новосибирска

Северск долгое время называли Томск-7. Фото: Николай Диденко

Северск начал готовиться ко Дню города, который будет отмечаться 27 июня. Празднование пройдет на нескольких площадках. По данным городских властей, на проспекте Коммунистическом будет работать «Город мастеров». В природном парке состоятся концерты, интерактивы и ярмарка.

На сцене у ДК имени Островского вручат премии отличившимся за прошедший год жителям Северска, после состоится концерт кавер-группы из Новосибирска (0+).

Закрытый город уже украшают баннерами и флагами.

Весной 1949 года было подписано постановление Совета Министров СССР «О строительстве комбината № 816». Длительное время Северск оставался поселком при СХК. В 1954 году все построенные для обслуживания предприятия атомной промышленности поселки получили статус городов и названия. Заводской поселок комбината № 816 стал городом и обрел имя «Северск». Официально город назывался Томск-7.

