У томского пенсионера выманили 300 тысяч рублей при записи в поликлинику

Сбережения пришлось спасать после записи на придуманные медицинские исследования Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай обмана, связанный с несуществующим «безопасным счетом», произошел в Томском районе. По данным полиции, мужчине 1946 года рождения позвонил мошенник, назвавший себя сотрудником поликлиники, и убедил пенсионера пройти ряд медицинских процедур. Якобы для записи в электронную очередь пожилому человеку отправили смс-сообщение с кодом, который попросили продиктовать.

Следующим позвонил мошенник №2 — на этот раз сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что первыми на связь выходили аферисты, они получили доступ к банковским счетам мужчины и скоро похитят все сбережения. Их нужно срочно перевести на «безопасный счет», так накопления будут спасены и в скором времени вернутся к владельцу. Пенсионер отправил на указанный ему счет почти 300 тысяч рублей.

