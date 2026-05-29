Дом с тремя квартирами сгорел в Томском районе

Причина возгорания в Поросино еще не установлена Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Трехквартирный дом загорелся днем в четверг, 28 мая, в деревне Поросино Томского района. По данным регионального управления МЧС, система отопления в одноэтажном доме была смешанной: две квартиры отапливались газовыми котлами, в 3-й квартире — отопление печное. До прибытия автоцистерн из дома самостоятельно эвакуировались три человека.

В результате пожара в квартирах обгорело и частично обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены, сгорела и обрушилась обрешетка крыши. Огонь повредил надворные постройки — крытый двор, баню, гараж.

Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 16.24, время ликвидации пожара — 21.47.

Общая площадь пожара составила 210 квадратных метров.

