Томский Роспотребнадзор перечислил вредные привычки, связанные с едой

В управлении Роспотребнадзора по Томской области назвали пищевые привычки, которые вредят здоровью. «Наше пищеварение связано с полезной пищей и правильным режимом питания. Например, всего один свежий фрукт в день поможет обогатить микробиоту кишечника и улучшит пищеварение», — говорится в сообщении ведомства в связи с отмечаемым сегодня Всемирным днем здорового пищеварения.
Вредные привычки, которые могут спровоцировать проблемы со здоровьем:
Еда на бегу, слишком быстрое поглощение пищи.
Пропуск завтрака.
Еда на ночь. Обменные процессы к вечеру замедляются, а дополнительная нагрузка на ЖКТ может помешать полноценному сну и замедлить метаболизм.
Недостаточное потребление воды. Вода помогает пищеварению, всасыванию питательных веществ и витаминов.
Заедание стресса или плохого настроения. Регулярное употребление «вкусняшек» формируют зависимость и лишний вес.
Зависимость от сладкого. Для здоровья многочисленные конфеты и пирожные могут закончиться проблемами с желудочно-кишечным трактом и даже диабетом второго типа.
Еда перед телевизором, за чтением книги или во время использования гаджета.
Переедание в праздники и выходные дни.
Здоровье органов желудочно-кишечного тракта — это не только овощные салаты, смузи и другая полезная пища, это еще и формирование здоровых привычек, которым важно следовать каждый день.
