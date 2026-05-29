Томский Роспотребнадзор перечислил вредные привычки, связанные с едой

Общее состояние здоровья человека наполовину зависит от состояния пищеварительной системы

В управлении Роспотребнадзора по Томской области назвали пищевые привычки, которые вредят здоровью. «Наше пищеварение связано с полезной пищей и правильным режимом питания. Например, всего один свежий фрукт в день поможет обогатить микробиоту кишечника и улучшит пищеварение», — говорится в сообщении ведомства в связи с отмечаемым сегодня Всемирным днем здорового пищеварения.

Вредные привычки, которые могут спровоцировать проблемы со здоровьем:

Еда на бегу, слишком быстрое поглощение пищи.

Пропуск завтрака.

Еда на ночь. Обменные процессы к вечеру замедляются, а дополнительная нагрузка на ЖКТ может помешать полноценному сну и замедлить метаболизм.

Недостаточное потребление воды. Вода помогает пищеварению, всасыванию питательных веществ и витаминов.

Заедание стресса или плохого настроения. Регулярное употребление «вкусняшек» формируют зависимость и лишний вес.

Зависимость от сладкого. Для здоровья многочисленные конфеты и пирожные могут закончиться проблемами с желудочно-кишечным трактом и даже диабетом второго типа.

Еда перед телевизором, за чтением книги или во время использования гаджета.

Переедание в праздники и выходные дни.

Здоровье органов желудочно-кишечного тракта — это не только овощные салаты, смузи и другая полезная пища, это еще и формирование здоровых привычек, которым важно следовать каждый день.

