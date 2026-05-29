НовостиОбщество29 мая 2026 2:55

Томский Роспотребнадзор перечислил вредные привычки, связанные с едой

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения
Елена Белоусова
Общее состояние здоровья человека наполовину зависит от состояния пищеварительной системы

Общее состояние здоровья человека наполовину зависит от состояния пищеварительной системы

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В управлении Роспотребнадзора по Томской области назвали пищевые привычки, которые вредят здоровью. «Наше пищеварение связано с полезной пищей и правильным режимом питания. Например, всего один свежий фрукт в день поможет обогатить микробиоту кишечника и улучшит пищеварение», — говорится в сообщении ведомства в связи с отмечаемым сегодня Всемирным днем здорового пищеварения.

Вредные привычки, которые могут спровоцировать проблемы со здоровьем:

Еда на бегу, слишком быстрое поглощение пищи.

Пропуск завтрака.

Еда на ночь. Обменные процессы к вечеру замедляются, а дополнительная нагрузка на ЖКТ может помешать полноценному сну и замедлить метаболизм.

Недостаточное потребление воды. Вода помогает пищеварению, всасыванию питательных веществ и витаминов.

Заедание стресса или плохого настроения. Регулярное употребление «вкусняшек» формируют зависимость и лишний вес.

Зависимость от сладкого. Для здоровья многочисленные конфеты и пирожные могут закончиться проблемами с желудочно-кишечным трактом и даже диабетом второго типа.

Еда перед телевизором, за чтением книги или во время использования гаджета.

Переедание в праздники и выходные дни.

Здоровье органов желудочно-кишечного тракта — это не только овощные салаты, смузи и другая полезная пища, это еще и формирование здоровых привычек, которым важно следовать каждый день.

