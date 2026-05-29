В Томске иномарка сбила семилетнюю девочку

Ребенок травмирован в результате дорожного инцидента в Томске. По данным регионального УМВД, вечером в четверг, 28 мая, водитель автомобиля «Хонда» на внутридворовой территории наехал на маленькую девочку.
ЧП произошло около 20.50 около дома № 117/1 по улице Ивана Черных. За рулем иномарки находился 52-летний мужчина. Пострадавшей в ДТП девочке — семь лет.
Полиция ищет очевидцев наезда авто на ребенка. Обращаться следует в ГИБДД, на Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон: 8 (3822) 794-699.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru