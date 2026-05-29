Юный томич отдал аферистам более 50 тысяч рублей за электросамокат

Фото: Елена Белоусова.
Семья из Томска потеряла деньги после заказа товара на сайте бесплатных объявлений. В полицию обратилась жительница Кировского района города. Томичка рассказала полицейским, что ее семнадцатилетний сын искал варианты покупки в сети и нашел подходящий вариант на платформе объявлений.
В течении двух дней юноша обсуждал с продавцом условия сделки, а затем перевел по указанным реквизитам более 50 тысяч рублей. Оплаченный электросамокат молодой человек не получил, а продавец перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело.
УМВД России по Томской области призывает жителей региона не переводить предоплату при покупке товаров в сети.
