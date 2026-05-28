В Томской области официально упразднена деревня Куролино

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.
Деревня Куролино, расположенная в Верхнекетском районе на берегах одноименного озера, официально прекратила свое существование. Законодатели региона приняли решение об упразднении этого населенного пункта, поскольку он полностью обезлюдел.
Куролино находилось в 60 километрах на северо-запад от поселка Белый Яр. По данным статистики, на 1 января 2025 года численность населения в деревне составляла ноль человек. Транспортное сообщение с другими населенными пунктами также отсутствует. В едином государственном реестре недвижимости нет актуальных записей о каких-либо объектах на этой территории.
Процесс ликвидации поселения начался еще в конце 1990-х годов, когда стартовала подготовка к переселению последних жителей. В начале 2000-х годов в деревне были закрыты все муниципальные учреждения. С тех пор Куролино фактически не функционировало как жилой населенный пункт.
Исключение деревни из административно-территориального деления позволит привести в порядок документацию и учетные данные региона.
