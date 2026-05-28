Полиция в Томске ищет очевидцев столкновения иномарки и мопеда

Тяжелый внедорожник и мопед столкнулись в районе трамвайных путей. Фото: УМВД России по Томской области

В Томске вечером 27 мая столкнулись автомобиль «Лексус LX 470» и мопед «Альфа». По данным регионального УМВД, столкновение произошло около 19.50 на улице Большой Подгорной, 175.

За рулем иномарки находился 74-летний водитель. Мопедом управлял 24-летний мужчина, позади него сидела 21-летняя женщина. Оба — водитель и пассажирка мопеда — получили травмы, их отвезли в больницу. Есть информация, что мужчина, управлявший иномаркой, выезжал с прилегающий территории и допустил столкновение с мопедом.

Очевидцев ДТП просят обратиться на Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночью в Томске произошел пожар в девятнадцатиэтажном жилом доме

Бывший заммэра Новосибирска стал председателем Правительства Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru