Дожди и грозы ожидаются в Томской области в последнюю пятницу мая

Мокро, но не холодно будет 29 мая в регионе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томске и области в пятницу, 29 мая. По прогнозу томского ЦГМС, в области местами возможны дожди, грозы, при грозах — сильные и очень сильные дожди, град.

Ветер восточный с порывами до 18 м/с. Температура воздуха в области днем составит +15…+20 °С.

В Томске днем ожидается сильный дождь и гроза. Ветер восточный с порывами до 14 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Растерзал насмерть: в Томской области медведь расправился с охотником

Березовые ветки и зеленые одежды: в Томской области 31 мая отметят день Святой Троицы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru