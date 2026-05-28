Вред не заглажен: В Томске возобновлено уголовное дело в отношении виновника дорожной аварии, в которой пострадала пенсионерка

В Томске началось новое судебное расследование в отношении 60-летнего мужчины, который осенью 2025 года за рулем «Субару» сбил пожилую женщину. Прокуратура Томской области сообщила, что суд вышестоящей инстанции отменил постановление о прекращении уголовного дела.

Дорожный инцидент произошел в октябре 2025 года на улице Старо-Деповской, 33, в Томске. Водитель «Субару», сдавая задним ходом с места парковки, не убедился в безопасности маневра, и совершил наезд на 77-летнюю женщину. Пенсионерке диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Известно, что водитель иномарки навещал пострадавшую в больнице, передал ей 10 тысяч рублей на лекарства и уголь для отопления дома. В итоге пенсионерка заявила о примирении, на этом основании Ленинский районный суд освободил мужчину от уголовной ответственности.

Государственный обвинитель не согласился с таким решением и оспорил его в апелляционном порядке.

Участвующий в суде второй инстанции прокурор, поддержал доводы гособвинителя, отметив, что причиненный преступлением вред не заглажен, поскольку полученная травма сказывается на здоровье немолодой женщины. Он также обратил внимание на то, что томич не впервые пренебрегает правилами дорожного движения. В течение года водитель «Субару» трижды привлекался к ответственности за их нарушение.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры и отменил постановление о прекращении уголовного дела, передав его на новое судебное рассмотрение.

