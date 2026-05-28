Условия поддержи семей с детьми стали более гибкими

Законодательная дума Томской области внесла важные изменения в региональное законодательство, касающееся поддержки многодетных семей. Новые правила расширяют круг получателей выплат и делают использование средств более гибким.

Главное изменение коснулось сроков постановки на учет. Ранее право на получение денежной выплаты в размере до 300 тысяч рублей вместо земельного участка имели только те семьи, которые встали в очередь до 1 марта 2023 года. Теперь эта мера поддержки доступна и тем, кто обратился за учетом в период с 1 марта 2023 года по 1 декабря 2025 года. Это позволит большему числу семей воспользоваться государственной помощью.

Второе важное нововведение касается распоряжения средствами. Прежде закон требовал направить всю сумму строго на одну цель — например, только на покупку земли под индивидуальное жилищное строительство или только на погашение ипотеки. Теперь это ограничение снято. Семьи могут комбинировать направления использования денег в рамках установленных законом вариантов.

Выплату можно потратить на приобретение квартиры или жилого дома, строительство собственного жилья или покупку участка под ИЖС. Также средства разрешено использовать для внесения первоначального взноса или частичного погашения ипотечного кредита. Кроме того, деньги можно направить на приобретение земельного участка для ведения садоводства или личного подсобного хозяйства.

Специалисты рекомендуют многодетным родителям внимательно изучить новые возможности и при необходимости проконсультироваться в органах социальной защиты или МФЦ для правильного оформления документов.

