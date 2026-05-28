Томичам предложили альтернативу курению во время недели отказа от табака

Отказ от сигареты в пользу спорта помогает продлить жизнь

С 25 по 31 мая в России проходит неделя отказа от табака, инициированная Министерством здравоохранения РФ. Департамент спорта Томской области призвал жителей региона использовать этот период для начала новой, здоровой жизни, заменив вредную привычку на занятия спортом.

Эксперты отмечают, что регулярная физическая нагрузка — один из самых эффективных способов борьбы с никотиновой зависимостью. Спорт не только отвлекает от мыслей о сигаретах, но и способствует выработке гормонов радости, улучшая настроение и эмоциональное состояние. Кроме того, тренировки развивают силу воли, делая человека сильнее не только физически, но и психологически.

Для тех, кто решился бросить курить, специалисты подготовили ряд рекомендаций. Важно установить конкретную дату отказа от привычки: не слишком близкую, чтобы успеть подготовиться, но и не откладывать решение на долгий срок. Также стоит разорвать ассоциации между курением и повседневными радостями. Например, если раньше перекур был обязательной частью рабочего перерыва, теперь это время можно посвятить короткой прогулке или дыхательной гимнастике.

Психологи советуют выявить триггерные ситуации, провоцирующие желание закурить, и изменить ритуалы. Если сигарета обычно сопровождала утренний кофе, стоит временно заменить напиток на чай или сок. Отпуск или выходные могут стать отличным временем для старта, когда вокруг много новых впечатлений и занятий, способных отвлечь от зависимости.

В случае серьезных трудностей рекомендуется обратиться к специалистам. Нарколог может подобрать медикаментозную поддержку, облегчающую синдром отмены, а психотерапевт поможет разобраться в глубинных причинах формирования зависимости.

Главный совет от Департамента спорта: действуйте прямо сейчас. Физическая активность станет надежным помощником на пути к здоровью. Больше информации о здоровом образе жизни и спортивных мероприятиях можно найти на официальном канале ведомства.

