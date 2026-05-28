В Томске открыли лабораторию для диагностики рака и патологий новорожденных

Эта лаборатория дает рентгеновский снимок на молекулярном уровне. Фото: СибГМУ

В Сибирском государственном медицинском университете начала работу лаборатория трансляционной медицины. Она оснащена оборудованием для масс-спектрометрии — метода, позволяющего проводить сверхточный химический анализ биологических образцов. Подробности рассказали в пресс-службе вуза.

Как рассказали разработчики, традиционные методы диагностики часто ориентируются на среднестатистические показатели, тогда как новая технология позволяет увидеть уникальные метаболические особенности конкретного человека. Это особенно важно при лечении хронических неинфекционных заболеваний, онкологии и патологий беременности.

Ключевым инструментом лаборатории стал масс-спектрометр. Прибор измеряет соотношение массы ионов к их заряду, что дает возможность получить детальный «молекулярный портрет» образца. Благодаря этому врачи смогут выявлять заболевания на самых ранних стадиях, когда они еще протекают скрыто, и прогнозировать их развитие.

На базе лаборатории реализуются четыре гранта Российского научного фонда. Ученые работают над созданием автоматизированной системы, которая будет хранить и анализировать массивы данных, сопоставляя масс-спектрометрические, биохимические и клинические показатели.

Один из приоритетных проектов — разработка противометастатического лекарственного препарата. Новая технология предоперационной диагностики поможет хирургам точнее определять тактику вмешательства: выбирать между радикальным удалением опухоли и щадящей операцией, основываясь на данных об агрессивности новообразования.

Другое важное направление связано с помощью недоношенным детям. Специалисты разрабатывают диагностическую панель для младенцев с экстремально низкой массой тела (от 500 граммов до 1,5 килограмма). Анализ позволит с первых суток жизни разделить новорожденных на группы риска и своевременно корректировать терапию, повышая шансы на выживание и здоровое развитие.

Запуск лаборатории станет импульсом для развития высокотехнологичной медицинской помощи в регионе. Внедрение новых методов диагностики и создание отечественных лекарственных препаратов повысит доступность и эффективность лечения для томичей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области подросткам запретили продавать бензин и ГСМ

Полиция в Томске ищет очевидцев столкновения иномарки и мопеда

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru