Россельхознадзор вынес 45 предостережений томским компаниям

С начала 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили 45 случаев нарушения законодательства о карантине растений в Томской области. Нарушения связаны с несвоевременным уведомлением надзорного органа и неисполнением обязанности по гашению карантинных сертификатов в Федеральной государственной информационной системе «Аргус-Фито».

Мониторинг данных в электронной системе показал, что ряд хозяйствующих субъектов пренебрегает требованиями федерального закона. В частности, в мае было установлено нарушение со стороны организации, занимающейся розничной продажей посадочного материала. Компания не уведомила Россельхознадзор о доставке партии рассады от местного тепличного хозяйства и не погасила карантинный сертификат в установленный срок. Объем незадекларированной продукции составил 20 тысяч штук цветочных культур и 40 тысяч штук овощных культур.

По всем выявленным фактам ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Эта мера направлена на профилактику более серьезных правонарушений и обеспечение прозрачности оборота подкарантинной продукции.

Согласно Федеральному закону № 206-ФЗ «О карантине растений» и приказу Минсельхоза России, собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны в течение одного календарного дня с момента доставки направить извещение в Россельхознадзор и осуществить погашение карантинного сертификата в системе «Аргус-Фито». Игнорирование этих правил нарушает систему фитосанитарного контроля и может способствовать распространению опасных вредителей и болезней растений.

