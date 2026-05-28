Жительница Бакчарского района ответит в суде за долг по алиментам

Женщина должна более миллиона рублей

Прокуратура Бакчарского района Томской области направила в суд уголовное дело о злостной неуплате алиментов. Обвиняемой проходит 47-летняя местная жительница, ранее уже имевшая судимость. Ей инкриминируется часть 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

По версии следствия, с 2019 года женщина обязана выплачивать средства на содержание своего несовершеннолетнего сына. Примечательно, что родительских прав она лишена, однако это не освобождает ее от финансовой ответственности перед ребенком.

Несмотря на наличие судебного решения, женщина систематически уклонялась от исполнения обязательств. За неоднократные нарушения она уже привлекалась к административной ответственности, однако меры воздействия не возымели эффекта. В результате бездействия матери образовалась задолженность, превысившая один миллион рублей.

Уголовное дело передано в Бакчарский районный суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре напомнили, что даже лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать детей. Злостное уклонение от уплаты алиментов, подтвержденное фактами административных наказаний, влечет уголовную ответственность. Наказание может включать исправительные работы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

