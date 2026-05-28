Курьер отправится в колонию за хищение у томички 2,3 млн рублей

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда Томска в отношении 20-летнего жителя Самары. Молодой человек признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) и приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

Следствием установлено, что в июне 2025 года обвиняемый, желая быстро заработать, откликнулся на объявление о работе «курьером» в социальной сети. После прохождения верификации он вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которые специализировались на обмане пожилых людей. Злоумышленники звонили жертвам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов или банков и под надуманными предлогами вынуждали передавать деньги курьерам.

В августе 2025 года жертвой схемы стала 85-летняя жительница Томска. Мошенники убедили пенсионерку, что ее сбережения необходимо срочно «задекларировать», иначе их изымут в ходе обыска, а саму женщину привлекут к уголовной ответственности. Испуганная пожилая женщина передала специально приехавшему в Томск молодому человеку сумку, в которой находилось более 2,3 миллиона рублей. Курьер, представившийся вымышленным именем, впоследствии передал деньги своему соучастнику.

Суд первой инстанции не только назначил подсудимому реальное лишение свободы, но и взыскал с него причиненный материальный ущерб в пользу потерпевшей. Защита попыталась обжаловать решение, настаивая на назначении условного срока наказания. Однако прокурор в суде апелляционной инстанции указал на цинизм преступления, направленного против беззащитной пожилой женщины.

Судебная коллегия по уголовным делам Томского областного суда согласилась с доводами гособвинения. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения, и приговор вступил в законную силу.

В ведомстве напомнили, что сотрудники банков, полиции и следственных комитетов никогда не просят граждан переводить деньги или передавать их курьерам для «безопасного хранения» или «декларирования». При получении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и сообщить о попытке мошенничества в правоохранительные органы по номеру 102 или 112.

