В Томской области за труп животного в мусорном баке грозит уголовная ответственность

В Томской области ужесточился контроль за утилизацией биологических отходов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 марта 2025 года в Российской Федерации вступили в силу обновленные Ветеринарные правила сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов. Специалисты Департамента ветеринарии региона напоминают: нарушение новых правил влечет за собой серьезные штрафы, а в случае вспышки опасных инфекций — уголовное преследование. Подробную памятку специалисты опубликовали у себя в официальном канале.

Документ регламентирует действия как для юридических лиц, так и для обычных граждан. К категории биологических отходов относятся трупы животных, включая домашних, диких, павших или вынужденно убитых, а также абортированные плоды, последы и продукты боенского убоя. Особое внимание уделяется материалам от животных, зараженных особо опасными болезнями, такими как сибирская язва, бешенство, африканская чума свиней, ящур и другие. Отходы с неизвестным происхождением также подлежат особой утилизации.

Главное изменение заключается в категорическом запрете на самостоятельное захоронение. Ранее многие владельцы частных домов и дачники закапывали умерших питомцев или сельскохозяйственных животных на своих участках, однако теперь это незаконно. Также запрещено выбрасывать трупы и биоотходы в бытовые мусорные контейнеры, вывозить их на обычные полигоны твердых коммунальных отходов, сбрасывать в леса, овраги, водоемы и поля. Нельзя хранить биоотходы вместе с продуктами питания или кормами, а также самостоятельно сжигать трупы в ямах или траншеях без участия специалистов госветслужбы.

Эксперты предупреждают, что неправильная утилизация создает прямую угрозу жизни и здоровью людей. Возбудители таких болезней, как сибирская язва, бешенство, туляремия и трихинеллез, могут сохраняться в почве и трупах годами. Захороненный в земле труп становится источником заражения грунтовых вод и почвы. Дикие животные, раскапывая останки, разносят инфекцию на большие расстояния, что может привести к эпизоотии и карантину.

«Ответственность начинается с момента, когда вы решили „просто выбросить“», — подчеркивают в ведомстве.

Нарушение правил обращения с биологическими отходами квалифицируется как административное правонарушение. Если же действия гражданина повлекли распространение инфекции или массовую гибель животных, наступает уголовная ответственность.

Если вы обнаружили труп животного на улице, в лесу или во дворе, либо столкнулись с необходимостью утилизации биоотходов, не трогайте находку голыми руками и не пытайтесь самостоятельно закопать или сжечь останки. Необходимо немедленно сообщить об этом в государственную ветеринарную службу вашего района или в Департамент ветеринарии Томской области. Специалисты приедут на место, проведут необходимые процедуры по обеззараживанию и утилизации отходов в соответствии с санитарными нормами. Эта услуга является обязательной и контролируется государством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курьер отправится в колонию за хищение у томички 2,3 млн рублей

В Томской области подросткам запретили продавать бензин и ГСМ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru