В Томской области подросткам запретили продавать бензин и ГСМ

В Томской области с 1 сентября 2026 года вводится полный запрет на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним.

Как пояснил на заседании облдумы первый заместитель прокурора Иван Ткаченко, поводом для нововведения стали участившиеся случаи вовлечения детей в противоправную деятельность с использованием горючих жидкостей, а также тревожная статистика ДТП. Он отметил, что дети, не имея водительского удостоверения, садятся за руль транспортных средств, травмируются сами и причиняют вред другим.

«В 2025 году дети стали виновниками пяти ДТП, два случая произошли уже в мае этого года», — сказал чиновник.

Ограничения распространяются на топливо для заправки механических транспортных средств, легковоспламеняющиеся жидкости и лакокрасочные материалы. Исключение сделано лишь для водителей мототранспорта в возрасте 16–17 лет, имеющих соответствующие права.

За несоблюдение новых правил вводится административная ответственность. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

