Житель Томской области ответит в суде за продажу банковской карты мошенникам

Прокуратура Зырянского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему инкриминируется часть 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации — неправомерный оборот средств платежей.

По версии следствия, в декабре 2025 года молодой человек согласился передать неизвестным лицам данные для доступа к своей банковской карте. Он рассчитывал получить за это денежное вознаграждение в размере десяти тысяч рублей. Однако в итоге злоумышленники перечислили ему лишь 500 рублей, а сам владелец карты потерял контроль над своим счетом, который был использован для проведения незаконных финансовых операций.

Специалисты напоминают: передача или продажа банковских карт третьим лицам является уголовным преступлением. Даже если гражданин не знал о том, что его реквизиты будут использованы для отмывания денег или мошенничества, он несет ответственность за неправомерный оборот средств платежа. Наказание за такое деяние предусматривает крупные штрафы или лишение свободы.

Гражданам рекомендуют не передавать свои карты, ПИН-коды и данные из SMS никому, включая знакомых или людей, предлагающих легкий заработок в интернете. Безопасность банковского счета — личная ответственность каждого владельца.

