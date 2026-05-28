В Томской области Роспотребнадзор зафиксировал 834 укуса клещей за неделю

С 1 апреля от клещей в Томской области пострадали 4751 человек

За последнюю неделю, с 21 по 27 мая, в медицинские учреждения Томской области с жалобами на укусы клещей обратились 834 человека, из которых 181 — дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшая активность опасных насекомых зафиксирована за пределами областного центра. За этот период в районах области было зарегистрировано 433 обращения, в то время как в самом Томске — 401. Лидируют по числу присасываний село Тимирязевское, а также посёлки Светлый и Апрель и район Академгородка. Случаи укусов зафиксированы во всех районах, кроме Первомайского.

С начала эпидсезона, который стартовал 1 апреля, от клещей уже пострадали 4751 житель региона, в том числе 1141 ребёнок. Лабораторные исследования показали, что насекомые являются переносчиками опасных заболеваний. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены у 3% исследованных особей, иксодового боррелиоза (болезни Лайма) — у 34%, эрлихиоза — у 3,1%, анаплазмоза — у 4,2%.

Ведомство напоминает, что пункты серопрофилактики для экстренной помощи работают в Томске на базе Межвузовской поликлиники, горбольницы №1 и поликлиники №10. В районах области помощь оказывают в кабинетах экстренной профилактики при районных больницах.

