Томичу предъявили обвинение в мошенничестве с жилищной субсидией

Мужчина предоставил недостоверные сведения о своих доходах

Следственный отдел по Ленинскому району города Томска возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Ему инкриминируется часть 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере. Подробности рассказали в региональном СУ СК России по Омской области.

По версии следствия, мужчина решил воспользоваться государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», предусматривающей социальные выплаты для молодых семей. Для получения средств он предоставил в администрацию Томска заведомо недостоверную справку о своих доходах. Действиями обвиняемого городскому бюджету был причинен крупный материальный ущерб.

Преступная схема была выявлена сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности России. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет, где им дали правовую оценку и возбудили уголовное дело.

При предъявлении обвинения мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Также принимаются меры по возмещению причиненного преступлением ущерба.

Специалисты напоминают: получение социальных выплат на основе подложных документов является уголовным преступлением. Проверка сведений, предоставляемых заявителями, осуществляется тщательно, а сотрудничество различных ведомств позволяет оперативно выявлять подобные нарушения.

